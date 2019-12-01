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منوعات

بسبب التخفيضات.. شاهد خناقة نسائية عنيفة داخل متجر أمريكي خلال الـBlack Friday

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:12 ص
مصارعة نسائية داخل
مصارعة نسائية داخل متجر
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عزة عاطف
تأتي "الجمعة السوداء" من كل عام بتخفيضات هائلة تصل في دول العالم إلى 90% وهو الأمر الذي يجعل المتاجر تشهد هجومًا ضخمًا من المشترين الذين "لن يفوتوا هذا العرض أبدًا، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن الأمر وصل بين النساء في الولايات المتحدة الأمريكية إلى "الصراع من أجل البقاء" أو من أجل "آخر قطعة"، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لمصارعة نسائية حرة داخل أحد المتاجر الأمريكية.

تظهر في الفيديو سيدتان وقد أشبعن بعضهن ضربًا مبرحًا، حتى سقطتا على الأرض في هجوم شرس خلال تسوقهن في المتجر، مما جعل النساء الأخريات تركض نحوهن لفض المشاجرة.

أمسكت المرأة ذات الشعر الأسود بذات الشعر الأبيض وطرحتها أرضًا ثم هجمت عليها مما جعل الأخرى تمسك برأسها وتضعها بين قدميها.

التفت ساقي إحداهن على رأس الأخرى بين أمسكت الأخيرة برقبة منافستها، مما وضعهن في مشهد حلزوني تكاد لا تميزهن من بعضهن، وظلا على هذا الوضع لثوانٍ.

ركضت النساء الأخريات في محاولة لفض النزاع بينما كن يسبن بعضهن البعض، أثار المقطع صدمة وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعدما قدمه أحد الأشخاص في مشهد تعليق على المصارعة بشكل ساخر.

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