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فن

أصالة في رسالة غامضة: النّفس إن هانت على الكون كله علينا لن تهون

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:48 ص
اصالة
اصالة
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محمد بدران
وجهت أصالة نصري، رسالة غامضة لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وكتبت: "في كلّ معركة حتّى لو خسرناها نكسب، نزداد معرفة، ونزداد اتّزان ، فإنّ عرفنا أنّ ما يمرض فينا قدّ يموت ، إنّ كانت روح أو كان قلب ، أوّ عين كانت تحرس الإثنان ، علينا أنّ نثور ، أنّ ننتفض منّ أجل أنفسنا ،والنَّفْس إنّ هانت على الكون كلّه علينا لنّ تهون ... #أصالة".

وأحيت اول أمس أصالة حفلا بموسم الرياض المقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، فى منطقة البوليفارد.

وأبهرت أصالة الجمهور بأداء مميز، وبدأت الحفل بأغنية "كان يهمنى" تلتها أغنيات كبير الشوق، روح نجدية، أسلى نفسى، شف عذر، بنت أكابر، ما أسامح، سواها قلبى، ذاك الغبى.

من جهة أخرى، حققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 22 مليونا 946 ألفا، مقتربة من 23 مليون مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر "يوتيوب".

وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغان، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

كانت أصالة نصري طرحت 3 أغاني بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات تامر غنيم.

والأغنية الثالثة "حاجة متخصكش"، من كلمات ناصر الجيل، الحان وتوزيع آدم حسين، جيتار اوسو، مهندس صوت أندرو داوود، ميكس لندن.
أصالة في رسالة غامضة: النّفس إن هانت على الكون كله علينا لن تهون
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