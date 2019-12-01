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أخبار البلد

لو عدادك داخل المنزل.. طريقة بسيطة لقراءته من غير كشاف ولا إنترنت

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:43 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
قال المدير التنفيذي لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، إنه سيجري وضع 25 مليون ملصق على أبواب المنازل وكافة المشتركين بمختلف أنحاء الجمهورية لشرح وتوضيح كيفية تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال التطبيق المجاني الجديد "القارئ الذكي لعداد الكهرباء".

وأضاف المدير التنفيذي للشركة أن الملصق يحمل اسم التطبيق وهو "shooaa" يحتوى على 12 خانة فارغة لوضع قراءة العداد كل شهر فى إحدى الخانات إذا كان المشترك لا يرغب فى استخدام التطبيق وفى نفس الوقت وجود العداد داخل المنزل، مما يصعب على الكشاف أخذ القراءة إذا لم يكن صاحب المنزل موجودا.

وأكد أن الهدف الرئيسى للشركة هو إنجاح منظومة قطاع الكهرباء ومساندتهم فى إصدار فاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك من خلال قراءة سليمة 100%.

يذكر أن شـركة شعـاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أطلقت التطبيق المجاني " القارئ الذكى لعداد الكهرباء " علي الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد، وهو تطبيق ذكى يتم تحميله عن طريق البحث عن shooaa من خلال ( متجر جوجل -Google play ) مجانا ليتمكن المشترك من تسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام هذا التطبيق بواسطه الهاتف المحمول.
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