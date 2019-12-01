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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 1-12-2019

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:42 ص
عملات العربية
عملات العربية
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علياء فوزى
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 1 -12-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.

وسجل الريـال السعودي اليوم، الأحد، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 52.80 جنيه للشراء و53.22 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.71 جنيه للشراء و42.03 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
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