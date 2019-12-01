في يوم الإيدز العالمي.. اعرف مراحل المرض الثلاث

يناشد العالم بمخاطر الإيدز وتهديده لحياة الإنسان سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، وذلك في الأول من ديسمبر من كل عام، في اليوم العالمي للوقاية من الإيدز القاتل، فهو شبح يخشاه الجميع نظرًا لصعوبة علاجه ورغم ذلك فقد تحدث الإصابة به بطرق قد لا تخطر ببالك.
فيروس نقص المناعة البشرية المعروف بـ الإيدز، يمر بـ 3 مراحل مختلفة بحسب موقع Healthline، وتختلف كل مرحلة عن الأخرى من حيث الخطورة والأعراض، وهي :
المرحلة الأولى:
مرض حاد
يعاني حوالي 80 في المائة من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وتكون أعراضه في المرحلة الأولى شبيهة بأعراض الأنفلونزا ، ومنها :
- طفح الجسم
- حمى
- التهاب الحلق
- صداع شديد
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فترة دون أعراض
بعد اختفاء الأعراض الأولية، قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض إضافية لعدة أشهر أو سنوات، وخلال هذا الوقت ، يتكرر الفيروس ويبدأ في إضعاف الجهاز المناعي، و لن يشعر أي شخص في هذه المرحلة أو يبدو مريضًا، لكن الفيروس ما زال نشطًا، و يمكنهم نقل الفيروس بسهولة للآخرين، وهذا هو السبب في أن الاختبار المبكر، حتى بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بخير، مهم للغاية.
المرحلة الثالثة:
عدوى متقدمة
يستغرق الأمر بعض الوقت، حتى يصل المريض إلى مرحلة متقدمة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وذلك حين يتم تدمير الجهاز المناعي للمريض، وهنا يصل المريض إلى المرحلة الأخيرة من المرض والتي يشار لها باسم الإيدز، حيث يعاني الشخص في هذه المرحلة من نظام مناعي شديد التلف، مما يجعله أكثر عرضة لأي عدوى بسيطة او ما يسمى الإصابات الإنتهازية.
فيروس نقص المناعة البشرية المعروف بـ الإيدز، يمر بـ 3 مراحل مختلفة بحسب موقع Healthline، وتختلف كل مرحلة عن الأخرى من حيث الخطورة والأعراض، وهي :
المرحلة الأولى:
مرض حاد
يعاني حوالي 80 في المائة من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وتكون أعراضه في المرحلة الأولى شبيهة بأعراض الأنفلونزا ، ومنها :
- طفح الجسم
- حمى
- التهاب الحلق
- صداع شديد
اقرأ أيضًا
المرحلة الثانية:
فترة دون أعراض
بعد اختفاء الأعراض الأولية، قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض إضافية لعدة أشهر أو سنوات، وخلال هذا الوقت ، يتكرر الفيروس ويبدأ في إضعاف الجهاز المناعي، و لن يشعر أي شخص في هذه المرحلة أو يبدو مريضًا، لكن الفيروس ما زال نشطًا، و يمكنهم نقل الفيروس بسهولة للآخرين، وهذا هو السبب في أن الاختبار المبكر، حتى بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بخير، مهم للغاية.
المرحلة الثالثة:
عدوى متقدمة
يستغرق الأمر بعض الوقت، حتى يصل المريض إلى مرحلة متقدمة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وذلك حين يتم تدمير الجهاز المناعي للمريض، وهنا يصل المريض إلى المرحلة الأخيرة من المرض والتي يشار لها باسم الإيدز، حيث يعاني الشخص في هذه المرحلة من نظام مناعي شديد التلف، مما يجعله أكثر عرضة لأي عدوى بسيطة او ما يسمى الإصابات الإنتهازية.