في يوم الإيدز العالمي.. اعرف مراحل المرض الثلاث





المرحلة الثانية:

فترة دون أعراض

المرحلة الثالثة:

عدوى متقدمة

بعد اختفاء الأعراض الأولية، قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض إضافية لعدة أشهر أو سنوات، وخلال هذا الوقت ، يتكرر الفيروس ويبدأ في إضعاف الجهاز المناعي، و لن يشعر أي شخص في هذه المرحلة أو يبدو مريضًا، لكن الفيروس ما زال نشطًا، و يمكنهم نقل الفيروس بسهولة للآخرين، وهذا هو السبب في أن الاختبار المبكر، حتى بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بخير، مهم للغاية.يستغرق الأمر بعض الوقت، حتى يصل المريض إلى مرحلة متقدمة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وذلك حين يتم تدمير الجهاز المناعي للمريض، وهنا يصل المريض إلى المرحلة الأخيرة من المرض والتي يشار لها باسم الإيدز، حيث يعاني الشخص في هذه المرحلة من نظام مناعي شديد التلف، مما يجعله أكثر عرضة لأي عدوى بسيطة او ما يسمى الإصابات الإنتهازية.