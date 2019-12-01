اتحاد الكرة يجرى تعديلا جديدا في مواعيد مباريات كأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع العبور بالقليوبية فى الثالثة عصر الجمعة الموافق 6 ديسمبر الجاري، باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بدلا من إقامتها فى الثانية والنصف ظهرا.



وانتهت مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر، التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.



ويشارك 4 فرق من دورى القسم الثالث و10 أندية من القسم الثاني بالإضافة إلى الـ 18 ناديا من القسم الأول.



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية، على أن تقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولا ومن المقرر أن تعلن إدارة المسابقات مواعيد المباريات لاحقا:



- الأهلى مع بنى سويف

- إنبى والترسانة

- الإنتاج الحربي وأبو قير للأسمدة

- حرس الحدود وبتروجيت

- الاتحاد والنصر

- أسوان وطنطا

- المقاولون والجزيرة بمطروح

- المصرى وقنا

- الزمالك والشرقية بالزقازيق

- سموحة والعبور

- وادى دجلة وبيلا

- اف س مصر والجونة

- طلائع الجيش ودكرنس