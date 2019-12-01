ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يجرى تعديلا جديدا في مواعيد مباريات كأس مصر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:19 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسرى غازى
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع العبور بالقليوبية فى الثالثة عصر الجمعة الموافق 6 ديسمبر الجاري، باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بدلا من إقامتها فى الثانية والنصف ظهرا.

وانتهت مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر، التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

ويشارك 4 فرق من دورى القسم الثالث و10 أندية من القسم الثاني بالإضافة إلى الـ 18 ناديا من القسم الأول.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية، على أن تقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولا ومن المقرر أن تعلن إدارة المسابقات مواعيد المباريات لاحقا:

- الأهلى مع بنى سويف
- إنبى والترسانة
- الإنتاج الحربي وأبو قير للأسمدة
- حرس الحدود وبتروجيت
- الاتحاد والنصر
- أسوان وطنطا
- المقاولون والجزيرة بمطروح
- المصرى وقنا
- الزمالك والشرقية بالزقازيق
- سموحة والعبور
- وادى دجلة وبيلا
- اف س مصر والجونة
- طلائع الجيش ودكرنس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر

تعديل موعد مباراتين في تمهيدي كأس مصر

الدور التمهيدي من كأس مصر.. تليفونات بني سويف يواجه النصر والشرقية أمام الألومنيوم

مباريات شرسة في ختام الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر.. تعرف على الصاعدين

مواجهات شرسة في ختام الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر.. اليوم

نتائج التمهيدي الثالث من كأس مصر..تعرف على المتأهلين لدور الـ32

ترشيحاتنا

عسر هضم وإمساك.. احذر الإفطار بـ الفينو

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

#طارق_حامد_متمرد يتصدر تويتر.. ومغردون: غاب في وقت ما ناديه محتاجله

6 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

سب زملاءه على مواقع التواصل.. وقف أستاذ بجامعة المنوفية وخصم ربع راتبه

رسالة غامضة من كهربا عقب أنباء انضمامه لـ الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بين بن أفليك وطليقته جينفير جارنر في الشارع.. صور

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر رانيا يوسف الحقيقي

بعد التعديل.. مواعيد مباريات الأهلي في الدوري الممتاز.. مستند