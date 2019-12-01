الدوري الإنجليزي .. آرسنال يتعثر ويتعادل مع نوريتش سيتي .. وولفرهامبتون يعزز موقعه في الجدول

تعثر فريق آرسنال بالتعادل اليوم الأحد بهدفين لمثلهما أمام نوريتش سيتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كارو رود"، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.



سجل ثنائية آرسنال المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج 29 و57، بينما سجل ثنائية نورويتش تيمو بوكي 21 وتود كانتويل 47.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى 19 نقطة فى المركز الثامن، وارتفع رصيد نورويتش إلى 11 نقطة، في المركز الـ19.



وعلى جانب آخر، حسم التعادل الإيجابي المواجهة القوية بين وولفرهامبتون وضيفه شيفيلد يونايتد بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو .



وبهذه النتيجة رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة، ليرتقى للمركز السادس في جدول الترتيب، بينما رفع شيفيلد رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز السابع بالتساوي مع آرسنال، ولكن الفريق الصاعد حديثًا للبريمرليج يتفوق على الجانرز بفارق الأهداف.

