الكويت تحصل على مقعد في اللجنة التنفيذية العليا لإكسبو دبي 2020

حصلت الكويت على مقعد في اللجنة التنفيذية العليا لمفوضي الإكسبو 2020 وهو الحدث الدولي الذي سيقام في أكتوبر القادم بإمارة دبي الإماراتية.



وقالت وكيل وزارة الإعلام والمفوض العام للكويت في الاكسبو منيرة الهويدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماع المشاركين الدوليين للاكسبو اليوم الاحد ان حصول الكويت على عضوية اللجنة التنفيذية العليا للمفوضين “في غاية الأهمية” لما للجنة من دور مهم وأساسي في انجاح هذه الفعالية.



وقالت ان من اهم مهام اللجنة العليا مراقبة التنفيذ الصحيح للوائح الخاصة المتعلقة بالإدارة اليومية في الاكسبو والتأكد من التنفيذ الكامل التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهة التنظيمية لمعرض الاكسبو.



وأوضحت الهويدي ان اللجنة لها الحق ان تمارس الصلاحيات الممنوحة لها عندما تنشأ نزاعات بين المشاركين في الاكسبو مبينة ان اللجنة تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر ولغاية افتتاح معرض الاكسبو 2020 وكل شهر أثناء فترة قيام المعرض.



وأشارت ان اجتماعات المشاركين الدوليين في الاكسبو الذي عقد في دبي لمدة يومين ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالأعمال الإنشائية والخدمات اللوجستية والتشغيلية للمعرض مشيدة بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لانجاح هذه التظاهرة الدولية الهامة.



يذكر ان معرض الاكسبو 2020 سيفتتح في شهر اكتوبر 2020 وينتهي في ابريل 2021 بمشاركة 192 دولة.