عقب تصريح ترامب عنهم.. مقتل 21 مسلحا من عصابات الكارتل المكسيكية

قثل ما لا يقل عن 17 مسلحا من عصابات الكارتل، عصابات تجارة المخدرات، المكسيكية، بالإضافة إلى 4 رجال أمن خلال تبادل لإطلاق النار بينهما ببلدة مكسيكية بالقرب من الحدود الأمريكية، بعد أيام من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يستعد لإعتبار هذه العصابات جماعات إرهابية.



وقالت حكومة ولاية كواهويلا الشمالية المكسيكية إن شرطة الولاية اشتبكت مع مجموعة من المسلحين المدججين بالسلاح يركبون شاحنات صغيرة في بلدة فيلا يونيون الصغيرة، على بعد حوالي 40 ميلًا جنوب غرب مدينة بيدراس نيجراس الحدودية، وفق ما نقلته شبكة إن بي سي الأمريكية.



وصرح حاكم ولاية كواهويلا ميجيل أنجيل ريكيلمي للصحفيين أن الدولة تصرفت "بشكل حاسم" لمعالجة أتباع الكارتل. وقال إن أربعة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب ستة آخرون.



كما أعلنت السلطات مقتل سبعة مسلحين آخرين يشتبه في أنهم كارتل في تبادل لإطلاق النار في وقت مبكر من صباح الأحد ، مما رفع عدد القتلى إلى 21 على الأقل.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن استعداده لإدراج عصابات المخدرات المكسيكية كجماعات إرهابية، وهو ما اشعل الموقف في البلاد.



