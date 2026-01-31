قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "الجيزة للملابس الجاهزة"بالمنيا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع الجيزة للملابس الجاهزة، أثناء جولته اليوم بمشروعات تنموية وخدمية بمحافظة المنيا.

وفي مستهل التفقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي كونه من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، موضحًا أن صناعة الملابس الجاهزة تعد قطاعًا واعدًا قادرًا على خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الصادرات، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، والعمل على إزالة العقبات التي تعترض طريق المستثمرين، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي خطوط الإنتاج مستمعًا إلى شرح المهندس فاضل مرزوق، رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج، عن مراحل التصنيع المختلفة من قص وسرفلة والخياطات، مستمعًا إلى الشرح المقدم من المهندس فاضل مرزوق، الذي أوضح أن شركة الجيزة لتنمية الصعيد إحدى شركات الجيزة للغزل والنسيج، حيث بدأت أعمالها في مايو 2018 بوجود 10 خطوط إنتاج تُشغل ألف عامل، مع قدرة إنتاجية بلغت 250 ألف قطعة شهريًا، لافتًا إلى وصول الشركة في الوقت الحالي إلى 45 خط إنتاج وتشغل 2200 عامل مع إنتاجية تصل إلى 800 ألف قطعة تصديرية شهريًا، بقيمة صادرات تُقدر بحوالي 4 ملايين دولار شهريًا.

أما عن الخطط المستقبلية للشركة، فقد أكد المهندس فاضل مرزوق انه متوقع خلال أكتوبر القادم افتتاح المصنع الثالث، كما يتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع الرابع في أكتوبر 2027، والمصنع الخامس في أكتوبر 2028، مما سيؤدي إلى رفع عدد العمالة إلى 7 آلاف عامل خلال السنوات الثلاث المقبلة وزيادة حجم الصادرات لتقترب من 150 مليون دولار سنويًا.

كما لفت رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج إلى الشراكة بين (شركة جولدن افينيو الفيتنامية) وشركة الجيزة لتنمية الصعيد بنسبة 50% لكل منهما، حيث تعمل شركة جولدن بطاقة إنتاجية شهرية تبلغ حاليًا 60 ألف قطعة، مع استهداف الوصول إلى 120 ألف قطعة، موضحًا : بدأت الشركة بـ 300 عامل، بينما ارتفع عدد العاملين الآن إلى 775 عاملا، ومن المتوقع أن يصل إلى 1400 عامل بحلول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الشركة تُخطط لرفع قدرتها الإنتاجية الشهرية إلى 220 ألف قطعة، محققةً صادرات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دولار شهريًا.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على إجراء حوار ودي مع إحدى العاملات للاطمئنان على مدى استيعابهن خطط التطوير الجديدة والاستفادة التي يحققنها من الدورات التدريبية المقدمة، وأوضحت العاملة خلال حديثها أنها خريجة جامعية حصلت على تدريب من الشركة وتحظى بالدعم والرعاية اللازمين.

رئيس الوزراء الجيزة للملابس الجاهزة المنيا الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

ترشيحاتنا

صورة من الحدث

مسؤولون إسرائيليون: لا توجد صلة إسرائيلية معروفة بالتفجيرات في إيران

نوري المالكي

نوري المالكي يؤكد التمسك بحق العراقيين في اختيار قيادتهم

جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أحد عناصر حزب الله في جنوب لبنان

بالصور

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد