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رياضة

حقيقة شراء والد محمد صلاح لنادي عثماثون | شاهد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، حقيقة ما تردد بشأن شراء والد اللاعب محمد صلاح نادي عثماثون.

وقال صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ،عبر قناة ام بي سي مصر ، أن هذه الأنباء غير صحيحة ، وأن النادي ملك شركة المقاولون العرب، وهو أصل من أصول الشركة، ولا يمكن بيعه كون أن الشركة حكومية.

وأشار إلى أن هناك أشخاص تقدموا بعروض رعاية لفرق كرة القدم، مثل نظام وكلاء اللاعبين ، والاكاديميات ، ومازلنا نبحث الامر ، والاستفادة المادية ستكون للطرفين بالبحث ورعاية المواهب الكروية وتسويقها.

وأضاف أن هناك مجلس إدارة للنادي يدرس الأمر، معلقا: "أما مسألة بيع النادي ده من رابع المستحيلات ، مشيرا إلى انه سمع بان والد محمد صلاح متقدم ومعه مجموعة لتقديم رعاية لفرق النادي، وتسويق اللاعبين ، لكن لا اعلم صحة الخبر.
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