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ثقافة

لأول مرة.. معرض الكتاب فى قرية صعيدية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:33 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

افتتح صباح اليوم الاثنين معرض الكتاب الأول بمركز شباب قرية التمساحية مركز القوصية بأسيوط والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، بحضور د.أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب ومحمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، واللواء حسن خلاف رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بالتمساحية، ومحمد الفقي رئيس قطاع التسويق بالهيئة العامة للكتاب ودكتور محمد محمود وكيل وزارة الشباب بأسيوط، وعدد من نواب مجلس النواب عن مركز القوصية والوحدة المحلية لقرية المنشاه  الكبرى واهالى وعائلات التمساحية.

ويقام المعرض بالقاعة الرئيسية داخل مركز شباب التمساحية، ويضم المعرض ما يزيد عن 9000 آلاف كتاب حيث تنوعت العناوين المشاركة ما بين الأدب والتاريخ والفلسفة والطفل وغيرها من المجالات المتعددة تلبية لاحتياجات القرية من الكتب. من إصدارات هيئة الكتاب، وكتب مكتبة الأسرة ،والكتب الأجنبية.

ويستمر المعرض حتى 9 ديسمبر ويفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء ، كما يتضمن برنامج المعرض ندوات ثقافية ولقاءات فكرية وامسيات للفنون الشعبية ينظمها إقليم وسط الصعيد.

وقد توافد على المعرض عقب الإفتتاح طلاب مدرسة التمساحية الإعدادية المشتركة ومدرسة التمساحية الابتدائية المشتركة ومدرسة فاروق الخطيب الابتدائية المشتركة ومعهد فاروق الخطيب الأزهرى.

كما طالب أهالى القرية بتكرار مثل هذا المعرض وندواته التثقيفية وفقراته الفنية.
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