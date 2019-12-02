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رياضة

مرتضي منصور يعلن إقالة الصربي ميتشو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:48 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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القسم الرياضي
حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، علي ابلاغ أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء بإقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق من منصبه والتعاقد مع مدير فني جديد.

وأكد رئيس الزمالك في حديثه مع أعضاء مجلسه أن استمرار ميتشو يعتبر صعبا للغاية وتم الاتفاق على رحيله من منصبه بصورة رسمية.

وخسر الزمالك من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وجاء قرار الإدارة بانتظار وصول البعثة إلى القاهرة ليتم الاتفاق على صيغة الشرط الجزائي للمدرب والرحيل بشكل ودي عن الفريق.

ووصلت بعثة الفريق الأبيض فجر اليوم الإثنين إلى القاهرة قادمة من الكونغو على أن يجتمع مجلس الإدارة مع المدرب ظهر اليوم لحسم موقفه.

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