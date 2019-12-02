ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

5 سنوات سجنًا لعامل بشرم الشيخ لتعاطيه الحشيش

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء عامل بشرم الشيخ بالحبس 5سنوات غيابيا وغرامة 10 آلاف جنيه لتعاطيه مخدر الحشيش.

أحداث الواقعة تعود إلى يوم 10 سبتمبر 2019عندما تمكن النقيب أحمد سعيد معاون مباحث قسم ثانى شرم الشيخ من ضبط المتهم رامى .ى .أ.م 32سنة مقيم إقامة مؤقتة بقرية ذافيو روزرت وبحوزته قطعة بنية من مخدر الحشيش.

جاء ذلك أثناء تفقد معاون المباحث الحالة الأمنية بدائرة القسم أثناء وقوف المتهم على جانبى الطريق وأثناء الاقتراب منه ظهرت على المتهم علامات الشك والريبة وأثناء فحص هويته الشخصية سقطت من جيبه قطعة بنية كبيرة الحجم كونها مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطى واستكمال تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 500 دولار وهاتف محمول.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1331لسنة 2019 جنايات ثان شرم الشيخ.

وبعرض المتهم على نيابة ثان شرم الشيخ قرر وكيل النائب العام حبس المتهم احتياطيا مع مراعاة التجديد.

وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء والتى قيدت برقم 296لسنة 2019 كلى جنوب سيناء.

وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علاء الدين عبده وعبدالحى كمال الدين فازورة وبحضور خالد رضا وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تنطفئ طوال العام.. مهرجان إضاءة أنوار شرم الشيخ يجمع سياح العالم

ترشيحاتنا

من بدلة رقص عارية لـ فيديو إباحي .. فضائح جوهرة عرض مستمر

حقيقة شراء والد محمد صلاح لنادي عثماثون | شاهد

لوفتهانزا الألمانية توجه صفعة لـ قطر

الفلاحين تكشف حقيقة تراجع الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين

فيديوجراف| تفاصيل مرض الكينج محمد منير

أول يناير.. البرلمان يكشف عن مفاجأة بشأن انخفاض سعر البنزين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اطلالة جديدة..ياسمين رئيس بفستان أسود

دراسة علمية تكشف عن فائدة غير متوقعة لـ الكوابيس.. تعرف عليها

3 مرات يوميًا.. دراسة: غسل الأسنان يقي من أمراض القلب