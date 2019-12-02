5 سنوات سجنًا لعامل بشرم الشيخ لتعاطيه الحشيش



أحداث الواقعة تعود إلى يوم 10 سبتمبر 2019عندما تمكن النقيب أحمد سعيد معاون مباحث قسم ثانى شرم الشيخ من ضبط المتهم رامى .ى .أ.م 32سنة مقيم إقامة مؤقتة بقرية ذافيو روزرت وبحوزته قطعة بنية من مخدر الحشيش.



جاء ذلك أثناء تفقد معاون المباحث الحالة الأمنية بدائرة القسم أثناء وقوف المتهم على جانبى الطريق وأثناء الاقتراب منه ظهرت على المتهم علامات الشك والريبة وأثناء فحص هويته الشخصية سقطت من جيبه قطعة بنية كبيرة الحجم كونها مخدر الحشيش.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطى واستكمال تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 500 دولار وهاتف محمول.



تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1331لسنة 2019 جنايات ثان شرم الشيخ.



وبعرض المتهم على نيابة ثان شرم الشيخ قرر وكيل النائب العام حبس المتهم احتياطيا مع مراعاة التجديد.



وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء والتى قيدت برقم 296لسنة 2019 كلى جنوب سيناء.



وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علاء الدين عبده وعبدالحى كمال الدين فازورة وبحضور خالد رضا وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز.

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء عامل بشرم الشيخ بالحبس 5سنوات غيابيا وغرامة 10 آلاف جنيه لتعاطيه مخدر الحشيش.