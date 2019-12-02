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أخبار العالم

أول قرار من مدير وكالة الطاقة الذرية الجديد بخصوص إيران بعد توليه منصبه

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:26 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تولى منصبه رسميا اليوم الإثنين، أول قراراته بخصوص إيران.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال جروسي إنه يعتزم زيارة إيران في المستقبل القريب، وأن إيران تعد إحدى أولوياته الملحة.

وأضاف أنه يعرف بالفعل مسؤولين بارزين وقادة سياسيين في إيران، من خلال وظائفه السابقة، التي شملت مناصب بارزة بالوكالة. 

وتابع أن العلاقة بين إيران والوكالة يجب أن تكون بناءة وتحظى بالاحترام المتبادل، كما يجب أن يتسم مفتشو الوكالة بالحزم والعدل، بحيث لا يجب أن يكون المفتش صديقا.

وفاز جروسي بمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تضم 171 دولة، لفترة مدتها أربعة أعوام، ليخلف يوكيا أمانو، 58 عامًا، الذي توفى في يوليو الماضي خلال فترة ولايته الثالثة.

يأتي ذلك بعدما تنصلت إيران في 4 خطوات من العديد من بنود الاتفاق النووي مع القوى العالمية لعام 2015.
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