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محافظات

حملات مكبرة .. ضبط أدوية مخدرة ومنشطة في الدقهلية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:31 م
ادوية مخدرة
ادوية مخدرة
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط 714 قرص من الأدوية المخدرة والاقراص المنشطة بمدينة جمصه.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الادارة الصحية بمدينة جمصه قامت بالمرور على بعض الصيدليات وأسفرت عن ضبط 110 قرص من الأدوية المخدرة المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة من صنف تامول اكس تحتوي على مادة الترامادول.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم ضبط ثلاثة اصناف من المنشطات الجنسية باجمالي 25 كيس مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وضبط أدوية جنسية من صنف فيتوياجرا باجمالي 215 قرص منتهية الصلاحية ومعدة للبيع للجمهور،و7 اصناف باجمالي 357 امبول وكيس تحتوي على ماده الرانتيدين.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من إلتزام المنشآت الطبية والصحية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أنه لا يوجد مدير صيدلى مسئول بالصيدلية وإنه تم تسليم المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات بأرقام ٦٨٧٥ , ٦٨٧٦ بقسم الشرطة.
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