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منوعات

الطشة فن .. نورهان صاحبة أشهر طبق ملوخية على السوشيال ميديا .. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:14 م
صدى البلد
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مريم صليب
في الوقت الذي تتجه فيه الفتيات إلى التفنن في اختيار مطاعم لتناول الطعام جاهزا، كانت نورهان تتعلم كيفية إتقان الطبخ ، فإن المطبخ عالم جميل، وأن تقوم بصنع طبق شهي ينال إعجاب الجميع و تشتهر بصنعه فهو شيء يدعو للفخر .

بضحكة بريئة تستقبلك ، بوجه بشوش تقدم لك الطعام ، تسعى إلى أن تقدم أفضل ما عندها في العمل ، و رزقها الله شهرة واسعة من عملها فهي تتقنه للدرجة التي جعلتها تلفت نظر الكل إليها و الجميع يذهب إلى مطعم صبحي كابر ليطلبوا طبق الملوخية من يدها .. هي نورهان حمدي أشهر فتاة على تطبيق تيك توك أتقنت" طشة الملوخية" .

نورهان صاحبة الـ19 عاما، القاطنة بالوراق ، بالصف الثالث الثانوي إلى جانب عملها في مطعم صبحي كابر ، نالت شهرة واسعة على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب طريقتها في "طشة الملوخية" ، يأتي الجميع من كل حدب و صوب ليتناولوا الملوخية من يديها فإن طريقتها في صب الملوخية بالأطباق هي التي ميزتها فالجميع يتهافت على المطعم ليروا ما تفعله .

"الصبح مذاكرة و بالليل شغل".. في الوقت الذي يعكف فيه الطلاب بالمنزل يذاكرون دروسهم و يفتعلون الأعذار الوهمية ليتهربوا من المذاكرة كانت نورهان تجتهد و تصنع مستقبلها بيدها واختارت أن تذاكر في النهار و تعمل بعد الانتهاء من المذاكرة .

عبرت "نورهان" عن سعادتها بمقاطع الفيديو المنتشرة لها عبر تطبيق تيك توك و فيس بوك و إنستجرام ، و تعتبر تلك المقاطع هي أول شهادة نجاح لها في الحياة العملية ، بمرور الأيام أصبحت نورهان من أهم العناصر في صبحي كابر فالجميع يأتون الى المطعم بجانب الأصناف الشهية و الخدمة الممتازة ينتظرون طبق الملوخية من يد نورهان .

أنا بحب شغلي و ربنا بيكرمني بسببه .. نورهان من الأشخاص الطموحين و تتمتع بثقة عالية بنفسها ، فهي ترى أن ما وصلت له هو رزق من الله لأنها تحب عملها و تتقنه دائما و ترى ذلك حسنا في عيون الأشخاص على مائدة الطعام و هم ينتظرون طبق الملوخية بفارغ الصبر .

تحلم نورهان أن تجتاز الثانوية العامة بمجموع كبير ، و أن تكون خطوتها القادمة السعي لدخول كلية الشرطة فهي تتوسم أن يجمعها قدرها بحلمها و أن تصبح ضابط شرطة .
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