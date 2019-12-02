الطشة فن .. نورهان صاحبة أشهر طبق ملوخية على السوشيال ميديا .. فيديو

في الوقت الذي تتجه فيه الفتيات إلى التفنن في اختيار مطاعم لتناول الطعام جاهزا، كانت نورهان تتعلم كيفية إتقان الطبخ ، فإن المطبخ عالم جميل، وأن تقوم بصنع طبق شهي ينال إعجاب الجميع و تشتهر بصنعه فهو شيء يدعو للفخر .



بضحكة بريئة تستقبلك ، بوجه بشوش تقدم لك الطعام ، تسعى إلى أن تقدم أفضل ما عندها في العمل ، و رزقها الله شهرة واسعة من عملها فهي تتقنه للدرجة التي جعلتها تلفت نظر الكل إليها و الجميع يذهب إلى مطعم صبحي كابر ليطلبوا طبق الملوخية من يدها .. هي نورهان حمدي أشهر فتاة على تطبيق تيك توك أتقنت" طشة الملوخية" .



نورهان صاحبة الـ19 عاما، القاطنة بالوراق ، بالصف الثالث الثانوي إلى جانب عملها في مطعم صبحي كابر ، نالت شهرة واسعة على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب طريقتها في "طشة الملوخية" ، يأتي الجميع من كل حدب و صوب ليتناولوا الملوخية من يديها فإن طريقتها في صب الملوخية بالأطباق هي التي ميزتها فالجميع يتهافت على المطعم ليروا ما تفعله .



"الصبح مذاكرة و بالليل شغل".. في الوقت الذي يعكف فيه الطلاب بالمنزل يذاكرون دروسهم و يفتعلون الأعذار الوهمية ليتهربوا من المذاكرة كانت نورهان تجتهد و تصنع مستقبلها بيدها واختارت أن تذاكر في النهار و تعمل بعد الانتهاء من المذاكرة .



عبرت "نورهان" عن سعادتها بمقاطع الفيديو المنتشرة لها عبر تطبيق تيك توك و فيس بوك و إنستجرام ، و تعتبر تلك المقاطع هي أول شهادة نجاح لها في الحياة العملية ، بمرور الأيام أصبحت نورهان من أهم العناصر في صبحي كابر فالجميع يأتون الى المطعم بجانب الأصناف الشهية و الخدمة الممتازة ينتظرون طبق الملوخية من يد نورهان .



أنا بحب شغلي و ربنا بيكرمني بسببه .. نورهان من الأشخاص الطموحين و تتمتع بثقة عالية بنفسها ، فهي ترى أن ما وصلت له هو رزق من الله لأنها تحب عملها و تتقنه دائما و ترى ذلك حسنا في عيون الأشخاص على مائدة الطعام و هم ينتظرون طبق الملوخية بفارغ الصبر .



تحلم نورهان أن تجتاز الثانوية العامة بمجموع كبير ، و أن تكون خطوتها القادمة السعي لدخول كلية الشرطة فهي تتوسم أن يجمعها قدرها بحلمها و أن تصبح ضابط شرطة .

