الاتحاد الأوروبى يحقق.. لماذا وكيف يجمع جوجل البيانات؟

ذكرت وكالة رويترز أن منظمون من مكافحة الاحتكار من المفوضية الأوروبية يقومون بإجراء تحقيق حول ممارسات جمع جوجل للبيانات.



وقالت المفوضية الأوروبية إنها تحاول معرفة لماذا وكيف يجمع جوجل البيانات، وإن الاتحاد الأوروبي مصمم ويركز بشكل خاص على خدمات البحث المحلية والإعلانات على الإنترنت ومستعرضات "الويب"، وأرسلت اللجنة في استجواب مبدأى في الممارسات المتعلقة بجمع البيانات.



وقال المتحدث باسم جوجل في بيان له إن الشركة تناقش القلق الناشئ عن جمع البيانات مع الاتحاد الأوروبي.



وأضاف "إننا نستخدم البيانات لنجعل خدماتنا أفضل ونحاول أن ننظم إعلانات مناسبة ومتفقة مع توجهات العملاء، ونعطى الحق لمستخدمينا في إدارة ومسح وتحويل بياناتهم.



ويأتى القرار بناء على عدم اقتناع الاتحاد الأوروبي بالغرامة التى فرضها على جوجل في وقت سابق في مارس الماضى والتى بلغت 1.7 مليار دولار، وتعد الغرامة هى الثالثة ضد جوجل في ثلاث سنوات ووصل حجم الغرامات إلى حوالى 9 مليار دولار.



واتهمت شركة جوجل بأنها تريد أن تهيمن على الشركات المنافسة لها عن طريق تقييد إعلاناتهم.



وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في يوليو الماضى عن تحقيق لمكافحة الاحتكار مع شركات جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون حيث تم اتهامهم بالقيام بأفعال تعوق المنافسة.

