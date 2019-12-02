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أخبار العالم

17.5 مليار درهم.. برنامج زايد يدعم 67 ألف مواطن بالإسكان منذ 1999

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:55 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أعلن الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان بالامارات، أن البرنامج أصدر خلال 20 عامًا من العطاء أكثر من 67 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 17.5 مليار درهم في جميع إمارات ومناطق الدولة.

وتوزعت هذه القرارات بين تقديم قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، وإضافة على مسكن، وشراء مسكن ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.

وأكد النعيمي، أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، مشيرًا إلى أن هذا اليوم تشمخ فيه الهمم عزًا وفخرًا، بما تحقق من منجزات فريدة ونستشرف معه آفاق المستقبل الواعد، ونقدم من خلاله أسمى معاني التعبير عن الانتماء وحب الوطن المفدى والتأكيد والاعتزاز بصفحات من المجد، سطرها أبناء الإمارات بإنجازات خلدها التاريخ ونجدد العهد على المضي قدمًا لتحقيق الاستقرار السكني لجميع المواطنين والتلاحم المجتمعي لكل شرائح المجتمع الإماراتي.

وبين أن المبلغ المصروف على قرارات الدعم السكني خلال العام الجاري 2019 حتى شهر أكتوبر الماضي بلغ 2.8 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 740 % عن عام 2001، والذي بلغ ما يزيد عن 388 مليون درهم، مشيرًا إلى أن هذه النسبة العالية جدًا في هذه الفترة الوجيزة تؤكد مدى حرص واهتمام ودعم القيادة بتوفير المسكن العصري المناسب لكل مواطن في الدولة، إضافة إلى الجهد الهائل والمبذول لتطوير عملية الإسكان التي تم بذلها خلال الفترة الماضية لتحقيق الأجندة الوطنية للدولة.

وأوضح أن البرنامج أصدر 1051 قرار دعم سكني لفئتي كبار المواطنين وأصحاب الهمم منذ استحداث الفئات المجتمعية بقيمة تقديرية تصل إلى نصف مليار درهم، ضمانًا لاستقرارهم السكني وسعادتهم، لافتًا إلى أن إجمالي المشاريع المنجزة والمستلمة لفئة البناء الفردي منذ إنشاء البرنامج حتى الآن بلغت 35 ألف مسكن، في حين بلغ عدد المساكن التي سلمها البرنامج للمواطنين من خلال الأحياء السكنية 1490 مسكنًا من خلال إنجاز وتنفيذ 5 أحياء بكلفة 1.5 مليار درهم.

وذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان ينفذ حزمة من المشروعات الإسكانية خلال العام الجاري، في مناطق متعددة من الدولة تتنوع بين المساكن الفردية التي تتجاوز 11 ألف مسكن، إضافة إلى 2936 مسكنًا ضمن 4 أحياء سكنية قيد التنفيذ مستهدف تسليمها خلال العامين 2020 و2021، ليصل إجمالي المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ للعام الجاري 2019 إلى 13 ألفًا و946 مسكنًا، منوهًا بأن البرنامج يستهدف خلال العام المقبل 2020 تنفيذ 13 ألفًا، و200 مسكن من فئة البناء الفردي.
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