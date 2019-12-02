3 أساقفة يترأسون صلوات تجنيز ضحايا حائط دير أبونا فانا الأثري بالمنيا.. صور

أقيمت اليوم بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة القوصية في أسيوط، صلوات تجنيز سميرة صبحي حنا والطفلين كاراس شنودة زكريا وتوماس شنودة عياد الذين لقوا مصرعهم أمس إثر سقوط الحائط الغربي بسور الكنيسة الأثرية بدير ابو فانا في المنيا.



شارك في الصلوات الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس ابو فانا والأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق.



كما شارك في التجنيز عدد من الآباء كهنة إيبارشيتي ملوي والقوصية ومن رهبان الدير المحرق ودير القديس آفا فيني، إلى جانب أعداد كبيرة من الشعب.



وكانت مطرانية ملوى وأنصنا والأشمونين ودير القديس آفا فيني المتوحد بالجبل الغربي بمحافظة المنيا أعلنت أمس وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين نتيجة انهيار الحائط الغربي بسور الكنيسة الأثرية بدير القديس ابو فانا.



وقال البيان إنه في تمام الساعة التاسعة وست دقائق صباح اليوم الأحد انهار الحائط الغربي بسور الكنيسة الأثرية بالدير والتى يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن السادس الميلادي وقت قيام بعض الزوار بزيارة الكنيسة لأخذ بركتها، مما أدى إلى وفاة كل من كاراس شنودة زكريا 7 سنوات من مركز القوصية بأسيوط، وتوماس شنوده عياد 4 سنوات وسميرة صبحي حنا 65 عاما.



كما أسفر الحادث عن إصابة كل من، مريم شنوده عياد 6 سنوات، ونوال كامل اسحق 45 عاما ومريم شفيق خليل 55 عاما وجميعهم من مركز القوصية بأسيوط.



وأضاف البيان أن نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس ابو فانا ومجمع رهبان الدير وكهنة إيبارشية ملوى يقدمون خالص العزاء لأسر المنتقلين إلى السماء، طالبين من الله أن ينعم على المصابين بنعمة الشفاء العاجل.



كما قدم الأنبا ديمتريوس والأباء الرهبان والكهنة الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية جهودهم واهتمامهم عقب الحادث مباشرة.