القاصد يرأس الاجتماع الرابع لمجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا جلسته الرابعة لمجلس القطاع للعام الجامعي الحالي بحضور وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس و مدير عام الدراسات العليا والبحوث ومدير عام العلاقات الثقافية.



بدأ الدكتور أحمد القاصد الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي جائزة الجامعة التقديرية وحصول الدكتور طارق العدوي علي هذه الجائزة، كما وجه التهنئة للدكتور طاهر عبد الستار علي توليه منصب وكيل كلية الطب للدراسات العليا.



وقامت الجلسة بالمصادقة علي محضر اجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات و التقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي.



كما تمت الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.



ووجه القاصد بالاهتمام بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المسجلة بكليات الجامعة وأن يكون تسجيل البحث العلمي للطالب شرطا أساسيا لتشكيل لجنة الفحص والمتابعة والمناقشة أو منح الدرجة العلمية.



وأضاف القاصد أنه تقرر تشكيل لجنة لتقييم أبحاث المرشحين لجوائز دولية وفق معايير تضعها اللجنة لترقي هذه الأبحاث لتمثل جامعة المنوفية .



وأكد القاصد علي ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الباحثين والارتقاء بالخدمة المقدمة لهم بكل كليات الجامعة وسرعة ميكنة كل قطاعات الدراسات العليا والتأكد من وجود سرعة إنترنت كافيه للتسجيل والبحث واختيار البدائل المناسبة لزيادة السرعة في حالة ضعف السرعة المتاحة بالكليات.