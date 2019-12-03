ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للوقاية من السرطان عليك بتناول معلقة من هذا الخليط يوميا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:08 ص
للوقاية من السرطان
للوقاية من السرطان عليك بتناول معلقة من هذا الخليط يوميا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع "برايت سايد" ،عن تناول معلقة من هذا الخليط يوميا للوقاية من الأصابة بالسرطان ،والحماية منه ،مع أتباع نظام غذائى صحى وتجنب الأطعمة الضارة .

وفقا لما جاء به موقع "برايت سايد" أن تناول القرفة يوميا عن طريق معلقة مخلوطة بالعسل أو مخلوطة بالقليل من المياة الدافئة ،لها فوائد صحية كثيرة ،حيث أن القرفة لها قدرة فائقة على تقليل نسبة السكر في الدم وتخفيف الالتهاب .

أثبتت العدد من الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن القرفة قد تساعد في منع انتشار الخلايا السرطانية.

طريقة تناول القرفة للوقاية من السرطان :
2–1 ملعقة صغيرة (2-4 جرام) من القرفة في نظامك الغذائي يوميًا قد يكون مفيدًا في الوقاية من السرطان ،سواء تناولها عن طريقة وضعها على الغذاء أو تناولها مشروب دافئ .
Advertisements

ترشيحاتنا

في ذكري ميلاد الراحلة مديحة يسري.. تعرف على عدد زيجاتها

ريم البارودى تهنئ أمير شاهين بعيد ميلاده: مش هقدر أوصف 15 سنة صداقة

رامى جمال يكشف عن رسالة جعلته يتراجع عن اعتزال الغناء| شاهد

في ذكرى رحيل صلاح قابيل.. تعرف على عدد زيجاته

بـ الريال السعودي وبعد الخصم.. سعر فستان سيرين عبد النور فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال... سالى عبد السلام تستعرض رشاقتها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف المشاهير في 2019.. هنا الزاهد تظهر بـ2 .. وزوجة مدرب منتخب مصر السابق تظهر برداء ملكي.. مين أحلى؟

بـ الريال السعودي وبعد الخصم.. سعر فستان سيرين عبد النور فى أحدث ظهور لها

بـ«الأسود الشبيكة».. منة فضالي تشعل إنستجرام