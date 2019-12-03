للوقاية من السرطان عليك بتناول معلقة من هذا الخليط يوميا

كشف موقع "برايت سايد" ،عن تناول معلقة من هذا الخليط يوميا للوقاية من الأصابة بالسرطان ،والحماية منه ،مع أتباع نظام غذائى صحى وتجنب الأطعمة الضارة .



وفقا لما جاء به موقع "برايت سايد" أن تناول القرفة يوميا عن طريق معلقة مخلوطة بالعسل أو مخلوطة بالقليل من المياة الدافئة ،لها فوائد صحية كثيرة ،حيث أن القرفة لها قدرة فائقة على تقليل نسبة السكر في الدم وتخفيف الالتهاب .



أثبتت العدد من الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن القرفة قد تساعد في منع انتشار الخلايا السرطانية.



طريقة تناول القرفة للوقاية من السرطان :

2–1 ملعقة صغيرة (2-4 جرام) من القرفة في نظامك الغذائي يوميًا قد يكون مفيدًا في الوقاية من السرطان ،سواء تناولها عن طريقة وضعها على الغذاء أو تناولها مشروب دافئ .