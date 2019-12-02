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وزير النقل يكشف موعد استلام أول دفعة من جرارات القطارات الجديدة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:35 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن هيئة السكة الحديد ستقوم باستلام أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية قريبا، مؤكدا أن خطة تطوير السكة الحديد تسير وفق الخطة المحددة مع شركة جنرال إلكتريك عن طريق توريد 100 جرار.

وأضاف وزير النقل خلال تصريحات تليفزيونية أن الصفقة التى أبرمتها وزارة النقل العام الماضي تشمل توريد 100 جرار جديدة، مع صيانة وإصلاح 81 جرارًا كانت الشركة سلمتها للهيئة في عام 2008 لكنها توقفت عن العمل نظرا لعدم توافر قطع غيار لها.

وتابع وزير النقل أن صفقة الـ100 جرار التي جرى تمويلها عبر قرض ميسر من الشركة تشمل تدريب 275 فنيًا ومهندسًا من العاملين بهيئة السكة الحديد، والمساعدة وتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير ورش الهيئة.

وأشار الوزير الى أن السكة الحديد تستهدف أن تعود لنقل مليون راكب يوميا وأن تتزايد إلى أن تصل إلى 4 ملايين راكب على المدى الطويل.

وقال وزير النقل إن عقود الصفقة على تصنيع 50 جرارًا بالكامل فى مصانع الشركة بأمريكا، يتم توريدها على 5 دفعات قبل نهاية النصف الأول من عام 2020 بواقع 10 لكل مرحلة، وتصنيع 50 أخرى بمشاركة الشركات المحلية المصرية.
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