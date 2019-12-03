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رياضة

حمدي النقاز: أنا لاعب حر ولدي عروض.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
قال الإعلامي هاني حتحوت إنه تواصل مع حمدي النقاز، نجم نادي الزمالك، حيث أبلغه الأخير، أنه لاعب حر، ولديه عروض يدرسها، وأنه ليس على قوة نادي الزمالك.

وأضاف هاني حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في أعقاب جلسة أمس التي عقدها رئيس نادي الزمالك مع لاعبي النادي، تم الاتفاق مع طارق حامد على إنهاء أزمة حمدي النقاز، بصفة "حامد" الأكثر تأثيرا بين لاعبي القلعة البيضاء.

وتابع هاني حتحوت أن أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك، أكد أن أزمة النقاز "فيروس" سيعمل على "لمه"، وليست بسبب المستحقات المادية.

وخسر الزمالك أمام مازيمبي الكونجولي 3-0 في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الشرقية، غدا الأربعاء، في دور الـ32 لكأس مصر، قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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