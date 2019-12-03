العراق.. إصابة متظاهرين خلال اشتباكات بـ النجف.. ومواجهات في كربلاء

أصيب عدد من المحتجين العراقيين، برصاص مجهولين، في ساحة ثورة العشرين، وسط مدينة النجف، مساء الاثنين، فيما تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب أمام مجلس محافظة كربلاء.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر قولها: إن الاشتباكات جرت قرب مرقد الحكيم في النجف وتم تسجيل العديد من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.



وأضافت سكاي نيوز أن المتظاهرين أصيبوا برصاص مجهولين في ساحة ثورة العشرين، فيما اختنق عدد من المسعفين نتيجة سقوط قنابل دخانية بين عجلات الإسعاف، مما أدى لنقلهم إلى مستشفى الشهداء العام في النجف.



والأحد، هاجم محتجون غاضبون في مدينة النجف جنوب العراق، القنصلية الإيرانية، للمرة الثانية خلال أيام.



وبحسب مديرية الدفاع المدني في النجف، فقد تم إحراق القنصلية، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على احتواء النيران.



وجاء حرق القنصلية الإيرانية للمرة الثانية في أقل من أسبوع، ليؤكد رفض المتظاهرين للتدخل الإيراني في شؤون العراق الداخلية، ولاسيما دعمها للنخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الدولة منذ عام 2003.