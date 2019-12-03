أول تعليق من ميسي على تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة.. شاهد

علق ليونيل ميسي على تتويجه بالكرة الذهبية للمرة السادسة كأكثر لاعب في تاريخ كرة القدم يحصل على هذه الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.



ونشر ميسي صورة له مع أسرته حاملا الكرة الذهبية، معلقا عليها "شكرا للصحفيين الذين صوتوا لي على هذه الجائزة، ما كان يمكن أن أحصل على هذه الجائزة بدون مساعدة زملائي بالفريق.. وأهدي هذه الجائزة إلى عائلتي التي قدمت لي الدعم كثيرا كل يوم".



وتُوِّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، رسميًا بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



وتفوَّق ليونيل ميسي، على كلٍ من الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.



وجاء الإعلان عن فوز ميسي بالجائزة، في الحفل الذي أُقيم مساء الإثنين، في مسرح شاتليه.



وقد ميسي، برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني، والوصول لنصف نهائي كوبا أمريكا، وفاز بجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لأفضل لاعب بالعالم.



وهذه المرة، هي السادسة، التي يفوز فيها ميسي بـ الكرة الذهبية، ليتفوق على غريمه ومنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو الذي توج بها 5 مرات.