مؤتمر صحفي مفاجئ من ميتشو لكشف حقائق رحيله عن الزمالك

قرر الصربي " ميتشو " المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي مفاجئ اليوم للحديث عن كوايس إقالته من تدريب الزمالك.





وكان الزمالك أعلن أمس بشكل رسمي إقالة الصربي ميتشو من تدريب الفريق الأبيض بعد الهزيمة المدوية التى تلقاها الفريق أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما خارج الديار فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال ميتشو لـ"صدى البلد": إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بأحد الفنادق الكبرى للحديث عن كواليس رحيله عن تدريب الفريق الأبيض قبل عدة ساعات.





وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي، ومن المقرر أن يعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.



