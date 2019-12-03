مدافع الأهلى المصاب يجري أشعة جديدة اليوم

يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لعرضها على طبيب الفريق خالد محمود، بهدف التعرف على نسبة الالتئام في الإصابة بتمزق العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي مع الفريق.



وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة محمود متولي، بعد تنفيذه برنامج علاجي وتدريبات تأهيلية، ومن المقرر أن تحدد نتائج الأشعة الجديدة الخطوة المقبلة في برنامجه التأهيلي.



ومن المقرر أن يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مع بنى سويف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات بطولة كأس مصر.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف،وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت.



ويسعى النادي الأهلى إلى تحقيق بداية قوية بمنافسات كأس مصر والسير على خطى العروض المميزة للغاية التى يقدمها بمنافسات الدوري الممتاز بعد أن نجح فى تحقيق ضربة بداية رائعة تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.