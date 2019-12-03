ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدافع الأهلى المصاب يجري أشعة جديدة اليوم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:32 م
محمود متولي
محمود متولي
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لعرضها على طبيب الفريق خالد محمود، بهدف التعرف على نسبة الالتئام في الإصابة بتمزق العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي مع الفريق.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة محمود متولي، بعد تنفيذه برنامج علاجي وتدريبات تأهيلية، ومن المقرر أن تحدد نتائج الأشعة الجديدة الخطوة المقبلة في برنامجه التأهيلي.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مع بنى سويف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف،وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت.

ويسعى النادي الأهلى إلى تحقيق بداية قوية بمنافسات كأس مصر والسير على خطى العروض المميزة للغاية التى يقدمها بمنافسات الدوري الممتاز بعد أن نجح فى تحقيق ضربة بداية رائعة تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.
Advertisements

ترشيحاتنا

معاقبة 10 مسئولين من قيادات مصلحة الكيمياء بتهمة التحريض والتجمهر

أم تشارك لقطات لطفلتها أثناء خضوعها لعلاج السرطان..شاهد

أخبار الرياضة.. بعد انتهاء الأزمة كارتيرون مدربا للزمالك.. أزمة حمدي النقاز.. ميسي يحكم العالم.. ورونالدو الأفضل بـ إيطاليا

فساتين زفاف المشاهير في 2019.. هنا الزاهد تظهر بـ2 .. وزوجة مدرب منتخب مصر السابق تظهر برداء ملكي.. مين أحلى؟

خليك فى الصدور أفضل.. احذر وراك الدجاج تسبب هذا المرض

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 -12- 2019 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطاني يفاجئ حبيبته بأغنية رومانسية في محل عملها ويطلب يدها.. شاهد

معجزة طبية.. بالفيديو نجاح أول عملية إعادة قلب للحياة بعد الموت

بطريقة غبية.. سرقة 10 كيلو ذهب من محل مجوهرات في السعودية