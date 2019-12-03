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أخبار العالم

بعد جهود عمانية .. روحاني: إيران على استعداد للحوار مع السعودية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده على استعداد للحوار مع المملكة العربية السعودية، وأنه لا يوجد حل بين دول المنطقة وشعوبها سوى الصداقة والأخوة.

وجاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وقال روحاني إن دول المنطقة ينبغي أن تلعب دورا فاعلا في ضمان الأمن الإقليمي.

وأضاف أنه ينبغي ضمان أمن الخليج ومضيق هرمز بالتعاون بين دول المنطقة، ولا ينبغي السماح لدول أجنبية بالتدخل.

وتابع أن أميركا وأوروبا لا ترغبان بإحلال السلام في اليمن ولا إنهاء الحرب، وتسعيان إلى بيع السلاح.

وواصل أنه منه وجهة النظر الإيرانية لا توجد مشكلة في تطوير العلاقات مع دول الجوار، واستئناف العلاقات مع السعودية، وأنه يعتقد أنه يجب على جميع الدول أن تتعاون معا من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبة أكد بن علون أن مبادرة "هرمز للسلام" التي قدمتها إيران تعزز الامن الاقليمي وتصب في مصلحة جميع دول المنطقة.

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