«البيطريين»: فتح باب الترشح للانتخابات يوم 22 ديسمبر

أعلن الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة يبدأ من يوم 22 ديسمبر إلى 31 من نفس الشهر.





وأكد "نبيل"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فتح باب الترشيح لمدة 10 أيام، مضيفًا أن بعدها يعقد المجلس لتحديد لجنة عليا للانتخابات.





وأوضح عضو المجلس، أنه توجد لجنة لتلقي الطلبات مكونة من الدكاترة أشرف قاسم، والحسيني عوض، وناجي سلام.





وتجري الانتخابات، على مقاعد النقيب العام و12 عضوا ورؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابة القاهرة والجيزة وقنا.