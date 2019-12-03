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تكنولوجيا

اشتري آيفون 8 جديد بـ 4900 جنيه.. السر هنا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
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كريم جمال
لاشك أن عملية شراء هاتف آيفون الأشهر فى العالم والمقدم من علامة آبل الأمريكية الفاخرة هو أمر سيكلفك الكثير من الأموال، بسبب أسعار هواتف آيفون المرتفعة، إلا أن هناك عروض مغري لا يعرفها الكثيرون حول العالم.

تتضمن العديد من منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية عروضًا مغرية على هواتف آيفون، تمكنك بسهولة من شراء هاتف مثل 8 iPhone بـ 309 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 4900 جنيه مصري.

وبحسب موقع "تك رادار" التقنى، يمكن الحصول على نسخة 64 جيجابايت مجددة من آيفون 8 عبر منصة أمازون الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.

وللتذكرة؛ فهاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يذكر أن هاتف iPhone 8 يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا .

https://www.amazon.com/Apple-iPhone-a1905-Unlocked-Refurbished/dp/B07HKQ61NV/ref=sr_1_5?keywords=iphone+8+unlocked&qid=1575396883&sr=8-5
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