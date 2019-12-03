مستقبل وطن: هدفنا تمثيل جميع الأحزاب والأطياف السياسية في البرلمان

قال المهندس حسام الخولي، آمنين عام حزب مستقبل وطن، إنهك يفكرون في المشهد السياسي بشكل عام، أكثر من تفكيرهم في مستقبل وطن، وحرصهم على تمثيل الجميع في البرلمان.



وأشار حسام الخولي، خلال الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب المصرية، إلى أنهم يحبذون النظام النسبي في الانتخابات، وتعتمد على الانتخابات حينها على قوة كل حزب.



وأكد أمين عام حزب مستقبل وطن، أن هذا الاجتماع ليس ديكورا وأن وجهة نظره ليست كيف يكون في البرلمان وإنما كيف تمثل جميع الأحزاب في البرلمان.



ويستضيف حزب مستقبل وطن اليوم الجلسة الثانية من "الحوار الوطني للأحزاب المصرية"، الذي يضم مجموعة من الأحزاب، بالمقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.



وتضم الجلسة عددا من الأحزاب على رأسها مستقبل وطن وحزب المحافظين وحزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي والعدل وحزب الغد.



وتشهد الجلسة استكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية وإقرار بعض مشروعات المتعلقة بها.



كما تناقش جلسة "الحوار الوطني للأحزاب المصرية"، تفعيل دور الأحزاب في إثراء دور الحياة السياسية في البلاد.



