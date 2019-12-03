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رياضة

هدفين في دقيقتين.. أحمد الشيخ يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك بني سويف

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:11 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
أحرز فريق النادي الأهلي الهدف الثاني في شباك بني سويف، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة كأس مصر.

سجل أحمد الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة عن طريق تسديدة صاروخية في مرمى بني سويف .

دخل الأهلي شوط المباراة الثاني تبديلين في صفوفه، حيث خرج وليد سليمان وحل مكانه جيرالدو، وخرج عمار حمدي وحل بدلًا منه أحمد فتحي.
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