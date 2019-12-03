ذوو القدرات الخاصة يحصدون 12 ميدالية ذهبية فى اللقاء الرياضى للجامعات

كرم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فريق الجامعة من الطلاب ذوى القدرات الخاصة الفائزين فى اللقاء الرياضي للجامعات المصرية والذى أقيم بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية فى الفترة من ٢٧ نوفمبر إلى ١ ديسمبر، وذلك خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب.





بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وا.د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.





كما تم تكريم هيئة الإشراف على الفرق والتى ضمت ا طارق أحمد مدير عام رعاية الشباب وطلعت عبده وأبو بكر صديق.





وكان منتخب جامعة عين شمس من الطلاب ذوى القدرات الخاصة قد تفوق فى ألعاب رفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الجرس وألعاب القوى وحصد عددا من الميداليات حيث فاز بـ ١٢ ميدالية ذهبية و ٣ ميداليات فضية بالإضافة إلى ٣ ميداليات برونزية.



