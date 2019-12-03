ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ذوو القدرات الخاصة يحصدون 12 ميدالية ذهبية فى اللقاء الرياضى للجامعات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:27 م
ذوى القدرات الخاصة
ذوى القدرات الخاصة يحصد 12 ميدالية ذهبية فى اللقاء الرياضى ل
Advertisements
قســــم التعليــــم
كرم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فريق الجامعة من الطلاب ذوى القدرات الخاصة الفائزين فى اللقاء الرياضي للجامعات المصرية والذى أقيم بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية فى الفترة من ٢٧ نوفمبر إلى ١ ديسمبر، وذلك خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب.

بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وا.د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

كما تم تكريم هيئة الإشراف على الفرق والتى ضمت ا طارق أحمد مدير عام رعاية الشباب وطلعت عبده وأبو بكر صديق.

وكان منتخب جامعة عين شمس من الطلاب ذوى القدرات الخاصة قد تفوق فى ألعاب رفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الجرس وألعاب القوى وحصد عددا من الميداليات حيث فاز بـ ١٢ ميدالية ذهبية و ٣ ميداليات فضية بالإضافة إلى ٣ ميداليات برونزية.

وأشار ا.د.عبد الفتاح سعود أن الجامعة تقدم كامل الدعم والمتابعة الدائمة للطلاب ذوى القدرات الخاصة لتشجيعهم وثقل مواهبهم.
ذوو القدرات الخاصة يحصدون 12 ميدالية ذهبية فى اللقاء الرياضى للجامعات
ذوو القدرات الخاصة يحصدون 12 ميدالية ذهبية فى اللقاء الرياضى للجامعات
Advertisements

ترشيحاتنا

قانوني: لا حصانة لأمير قطر حال ثبوت إدانته في فساد بي إن سبورت ..فيديو

شاب نشر صورها على الفيسبوك فألقت بنفسها من أعلى المنزل بـ الشرقية

سيد عبد الحفيظ يكشف عن رسالته الصارمة تجاه حكم مباراة النجم الساحلي

مدير أعمال الراقصة جوهرة يكشف مفاجأة حول الفيديوهات المسربة لها.. فيديو

أحدهما شل حركته والثانى غرس السكين في قلبه.. إحالة شقيقين قتلا نجل عمهما للجنايات.. صور

لدينا طلب واحد.. أول تعليق من أسرة منفذ هجوم جسر لندن الإرهابي على الجريمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء

نبيل الحلفاوى وسميحة أيوب فى عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة.. صور

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء