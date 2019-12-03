سر ظهور نانسي عجرم وبناتها بملابس تنكرية.. تفاصيل

«باربي وبناتها» هكذا لقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد تداول صورة لها برفقة بناتها الثلاث وهن يرتدين ملابس النوم ويتنكرن بشعر مستعار ملون بألوان الرمادي، والفوشيا، والأزرق، والأخضر.



الصورة التنكرية جاءت بالتزامن مع ليلة «عيد البربارة» والذي يتم الاحتفال به سنويا في الرابع من ديسمبر وفقا للتقويم الجريجوري، ويرصد«صدى البلد» أبرز المعلومات عن هذا العيد.



يسمى «عيد البربارة» أو «عيد القديسة بربارة»، وهو عيد مسيحي يحتفل به المسيحيون الغربيون العرب في الرابع من ديسمبر، في عدة بلاد فقط، وهي لبنان، وسوريا، وفلسطين، والأردن، ومحافظة بتركيا، أما المسيحيون الشرقيون فيحتفلون به في السابع عشر من نفس الشهر.



يتبع المحتفلون بهذا العيد عدة طقوس، ومنها خروجهم إلى الشوارع في مساء يومي الثالث والرابع من ديسمبر مرتدين ملابس تنكرية، أما الأطفال فيطوفون على المنازل ويحصلوا على الحلوى والهدايا، وتعلو الأصوات في الشوارع بالاحتفال من خلال غناء الأناشيد الدينية والتجمع للاحتفال.



وعادة ما تطهو النساء وجبة شهيرة للتحلية للاحتفال بهذا اليوم، وهي عبارة عن قمح وذرة مسلوقة ومضاف إليها السكر والرمان، وتعرف باسم طبق «البربارة».