ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سر ظهور نانسي عجرم وبناتها بملابس تنكرية.. تفاصيل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:36 م
نانسي عجرم وبناتها
نانسي عجرم وبناتها الـ 3 بملابس تنكرية
Advertisements
أماني إبراهيم
«باربي وبناتها» هكذا لقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد تداول صورة لها برفقة بناتها الثلاث وهن يرتدين ملابس النوم ويتنكرن بشعر مستعار ملون بألوان الرمادي، والفوشيا، والأزرق، والأخضر.

الصورة التنكرية جاءت بالتزامن مع ليلة «عيد البربارة» والذي يتم الاحتفال به سنويا في الرابع من ديسمبر وفقا للتقويم الجريجوري، ويرصد«صدى البلد» أبرز المعلومات عن هذا العيد.

يسمى «عيد البربارة» أو «عيد القديسة بربارة»، وهو عيد مسيحي يحتفل به المسيحيون الغربيون العرب في الرابع من ديسمبر، في عدة بلاد فقط، وهي لبنان، وسوريا، وفلسطين، والأردن، ومحافظة بتركيا، أما المسيحيون الشرقيون فيحتفلون به في السابع عشر من نفس الشهر.

يتبع المحتفلون بهذا العيد عدة طقوس، ومنها خروجهم إلى الشوارع في مساء يومي الثالث والرابع من ديسمبر مرتدين ملابس تنكرية، أما الأطفال فيطوفون على المنازل ويحصلوا على الحلوى والهدايا، وتعلو الأصوات في الشوارع بالاحتفال من خلال غناء الأناشيد الدينية والتجمع للاحتفال.

وعادة ما تطهو النساء وجبة شهيرة للتحلية للاحتفال بهذا اليوم، وهي عبارة عن قمح وذرة مسلوقة ومضاف إليها السكر والرمان، وتعرف باسم طبق «البربارة».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالاصفر الكناري.. نانسي عجرم تستعرض أنوثتها في حفلها بدبي

نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نانسى عجرم تحيى ليلة رأس السنة فى الإمارات

مش عيب .. نانسي عجرم توجه رسالة مؤثرة لجمهورها.. تعرف عليها

نانسي عجرم بإطلالة غريبة تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مفاجأة .. يحق للزوجة الاشتراط على زوجها بعدم الزواج عليها

رجل شمتت في موته إسرائيل| شعبان عبدالرحيم.. بس خلاص!!

الحبس سنة لـ هشام يكن لاعب الزمالك السابق بتهمة خيانة الأمانة

إيهاب فهمي ومها أحمد يقدمان حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

لدينا طلب واحد.. أول تعليق من أسرة منفذ هجوم جسر لندن الإرهابي على الجريمة

اشتري آيفون 8 جديد بـ 4900 جنيه.. السر هنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء

نبيل الحلفاوى وسميحة أيوب فى عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة.. صور

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء