موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يهين إخوانية.. ونجوم الفن يودعون الراحل شعبان عبدالرحيم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
شاهد | ماذا قال الزعيم عادل إمام في نعي شعبان عبد الرحيم
عبير صبري تودع الراحل شعبان عبدالرحيم.. شاهد
آيتن عامر تنعى الراحل شعبان عبدالرحيم .. شاهد
بـ 5 كلمات | إسعاد يونس تودع شعبان عبدالرحيم.. شاهد
نجيب ساويرس يهين الإخوانية آيات عرابي بسبب شعبان عبد الرحيم
بكلمات مؤثرة .. ريهام سعيد تودع الراحل شعبان عبدالرحيم.. شاهد
شاهد | ماذا قال الزعيم عادل إمام في نعي شعبان عبد الرحيم
عبير صبري تودع الراحل شعبان عبدالرحيم.. شاهد
آيتن عامر تنعى الراحل شعبان عبدالرحيم .. شاهد
بـ 5 كلمات | إسعاد يونس تودع شعبان عبدالرحيم.. شاهد
نجيب ساويرس يهين الإخوانية آيات عرابي بسبب شعبان عبد الرحيم
بكلمات مؤثرة .. ريهام سعيد تودع الراحل شعبان عبدالرحيم.. شاهد