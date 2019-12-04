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فن

الله يرحمك يا راجل يا طيب.. حمادة هلال ينعي شعبان عبد الرحيم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:55 ص
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
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محمد بدران
نعى الفنان حمادة هلال، المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرم". 

ونشر حمادة هلال صورة وعلق عليها: "الله يرحمك يا راجل يا طيب".

وتوفي فجر أمس الثلاثاء الفنان شعبان عبدالرحيم وذلك في مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عامًا.

وكان شعبان عبدالرحيم، ظهر على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية.

فيما أوضح الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، مؤكدًا أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.
الله يرحمك يا راجل يا طيب.. حمادة هلال ينعي شعبان عبد الرحيم
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