الله يرحمك يا راجل يا طيب.. حمادة هلال ينعي شعبان عبد الرحيم

نعى الفنان حمادة هلال، المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرم".





ونشر حمادة هلال صورة وعلق عليها: "الله يرحمك يا راجل يا طيب".





وتوفي فجر أمس الثلاثاء الفنان شعبان عبدالرحيم وذلك في مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عامًا.





وكان شعبان عبدالرحيم، ظهر على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية.



