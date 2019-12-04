تشيلسي يتوقع قراراً بشأن عقوبة حظر الانتقالات قريباً

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن النادي سيعرف خلال أيام قرار محكمة التحكيم الرياضية بشأن الطعن الذي تقدم به على عقوبة الاتحاد الدولي (الفيفا) بمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد في فترتي انتقال





وعاقب الفيفا بطل الدوري الأوروبي في فبراير الماضي بداعي انتهاك قواعد الانتقال الدولية ولوائح قيد اللاعبين تحت 18 عاما.





كما تم تغريم النادي 600 ألف فرنك سويسري (600 ألف دولار).





وطعن النادي أمام المحكمة الرياضية في يونيو الماضي في مسعى للتعاقد مع لاعبين جدد في يناير المقبل.





وتسلم لامبارد مسؤولية فريق يعاني من عقوبة تحرمه من التعاقد مع لاعبين جدد في فترتي انتقال ليمنح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الانجليز الشبان مثل ميسون ماونت وفيكايو توموري وتامي أبراهام.



