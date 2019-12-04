ضابط برتبة شهم .. أنقذ حياة طفلة قبل لحظات من دهسها.. فيديو

أحيانًا يضعنا القدر أمام مواقف و يكون علينا الاختيار إما أبطالا وننقذ الموقف، أو شخصيات ضعيفة تتنحى جانبا وقت الشدائد، لا فائدة لنا .





ونشرت صحيفة " ميرور" البريطانية مقطع فيديو لضابط شجاع أنقذ حياة طفلة بعد أن ظن الجميع أنها إنتهت بين عجلات السيارات بعد سقوطها من سيارة والدتها على طريق سريع .





ويظهر في المقطع الذي صوره أحد المواطنين في مدينة تولسا بالولايات المتحدة ضابط شجاع أقدم على إنقاذ الطفلة ذات العامين التي لم تفهم ماذا يحدث سوى أن الله أرسل لها معجزة من عنده، عن طريق ذلك الضابط الشجاع .





وكادت عجلات السيارات تدهس الطفلة، إلا أن الضابط انبطح أرضا و احتضنها الطفلة و حاول حمايتها حتى خرجا إلى أحد جوانب الرصيف واطمئن على سلامتها وأعطاها لوالدتها.







