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أخبار البلد

المنظمة العربية للطيران تصدر اللائحة الاسترشادية لحماية حقوق المسافر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
المنظمة العربية للطيران
المنظمة العربية للطيران المدني
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نورهان خفاجي
انتهت المنظمة العربية للطيران المدني، من إصدار اللوائح الاستراشادية لحماية حقوق المسافر الجوي، بالاشتراك مع فريق الخبراء المتخصصين في هذا المجال من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وتناولت الدورة التدريبية، التي تنظمها المنظمة العربية للطيران المدني، بالقاهرة، خلال هذه الفترة، تحت عنوان "حماية حقوق المسافر الجوي"، وافتتحها الطيار سامح حفني رئيس سلطة الطيران المدني، تلك القوانين واللوائح والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق المسافر الجوي.

تجدر الإشارة أنه استمر عمل تلك اللوائح الاسترشادية تحت إشراف المنظمة حتى أصدر المسودة الأخيرة للائحة والتى وافق عليها المجلس التنفيذى للمنظمة وتم طباعة اللائحة فى كتيب وتعميمها على الدول الأعضاء بالمنظمة.

وتعد اللائحة أحد انجازات المنظمة لنشر الوعى بين المتعاملين فى مجال الطيران المدني سواء من جمهور المسافرين او الناقلين الجويين حول حماية حقوق المسافر الجوي.

تعد دورة حماية حقوق المسافر الجوى التى يشرف عليها خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران، هى الدورة الرابعة التى تستضيفها سلطة الطيران المدني المصري فى ضوء التنسيق بين المهندس عبد النبى منار مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني والطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني، بما يحقق أحد أهم أهداف المنظمة فى تكوين وتدريب الكوادر البشرية بسلطات الطيران المدنى بالدول الأعضاء بالمنظمة.
المنظمة العربية للطيران تصدر اللائحة الاسترشادية لحماية حقوق المسافر
المنظمة العربية للطيران تصدر اللائحة الاسترشادية لحماية حقوق المسافر
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