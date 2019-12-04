مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 -12- 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء 4-12-2019، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي وكأس مصر.



ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء 4-12-2019، في التقرير التالي:



مواعيد مباريات كأس مصر



المقاولون العرب X الجزيرة مطروح



يلتقي المقاولون العرب، مع نظيره الجزيرة مطروح، في تمام الثانية ظهراليوم، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر، وتُنقل المباراة عبر قناتي "تايم سبورتس، وأون سبورتس".



الزمالك X الشرقية



يواجه الزمالك نظيره الشرقية، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر، وتُنقل المباراة عبر قناتي "تايم سبورتس، وأون سبورتس".



مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز:



الإسماعيلي X طنطا



يستضيف الإسماعيلي نظيره طنطا، في تمام الخامسة مساء اليوم، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ5 من الدوري، وتُنقل المباراة عبر قناتي "تايم سبورتس، وأون سبورتس".



حرس الحدود X الاتحاد السكندري



يحل فريق الاتحاد السكندري، ضيفًا على نظيره حرس الحدود، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ستاد "المكس"،ضمن منافسات الجولة الـ5 من الدوري، وتُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 2.



أبرز مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز



تشيلسي X أستون فيلا



يستقبل تشيلسي، نظيره أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، في تمام التاسعة والنصف، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وتُنقل المباراة عبر "بي إن سبورتس 3".



مانشستر يونايتد X توتنهام هوتسبير



يحل توتنهام ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، في تمام التاسعة والنصف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وتُنقل المباراة عبر "بي إن سبورتس 2".



ليفربول X إيفرتون



يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وتُنقل المباراة عبر "بي إن سبورتس 1".



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



تولوز X موناكو



يحل فريق موناكو ضيفًا على نظيره تولوز، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر وتُنقل المباراة عبر "بي إن سبورتس 8".



باريس سان جيرمان X نانت



يستضيف باريس سان جيرمان نظيره موناكو، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر وتُنقل المباراة عبر "بي إن سبورتس 6".