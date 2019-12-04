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تعليم

جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات لصفوف النقل في المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الجاري.

وتبدأ الامتحانات للصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، يوم الاثنين 23 ديسمبر، وتنتهي في 26 للصف الثالث، و29 من نفس الشهر للصفين الرابع والخامس.

كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر وتنتهي يوم الاثنين 6 يناير المقبل.

ويمتحن المبصرون شفويا في القرآن الكريم والمطالعة، ويمتحن المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.

وتعتبر مادة الثقافة الإسلامية مادة نجاح ورسوب للشهادة الإعدادية وتضاف للمجموع.

كما يتم امتحان الحاسب الآلي والمستوى الرفيع في المعاهد النموذجية والخاصة فقط.
جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين
جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين
جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين
جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين
جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين
جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين
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