أشرف حكيمي بالقائمة النهائية لأفضل لاعب شاب في أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2019 الجاري.



وشهدت القائمة النهائية تواجد الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني، والمعار إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.



وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب شاب كل من، أشرف حكيمي (المغرب وبروسيا دورتموند)، كريبين دياتا (السنغال وكلوب بروج)، موسى جينيبو (مالي وساوثامبتون)، صامويل تشوكويزي (نيجيريا وفياريال)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا وليل).



ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "كاف" يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل من عام 2020، بفندق الباتروس سيتاديل سهل حشيش، بالغردقة.

- Achraf Hakimi 🇲🇦

- Krépin Diatta 🇸🇳

- Moussa Djenepo🇲🇱

- Samuel Chukwueze 🇳🇬

- Victor Osimhen 🇳🇬



The updated shortlist for Youth Player of the Year is not shy of talent! #CAFAwards2019 pic.twitter.com/1yg1pCcxZf — CAF (@CAF_Online) December 4, 2019