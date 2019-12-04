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رياضة

أشرف حكيمي بالقائمة النهائية لأفضل لاعب شاب في أفريقيا 2019

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:16 م
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
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إسراء أشرف
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2019 الجاري.

وشهدت القائمة النهائية تواجد الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني، والمعار إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب شاب كل من، أشرف حكيمي (المغرب وبروسيا دورتموند)، كريبين دياتا (السنغال وكلوب بروج)، موسى جينيبو (مالي وساوثامبتون)، صامويل تشوكويزي (نيجيريا وفياريال)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا وليل).

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "كاف" يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل من عام 2020، بفندق الباتروس سيتاديل سهل حشيش، بالغردقة.
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