أكاديمية الفنون تحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

يحتفل المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالتعاون مع متحف نجيب محفوظ، في السادسة مساء الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، بقاعة ثروت عكاشة بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، بذكرى ميلاد الروائي العالمي المصري نجيب محفوظ.



وتتضمن الاحتفالية، العرض الأول للنسخة المترجمة عن العربية للفيلم المكسيكي "حارة المعجزات" المأخوذ عن رواية "زقاق المدق" لأديب نوبل.



ويلي العرض الحوار حول روايات نجيب محفوظ والسنيما، ويشارك بالحديث كل من الكاتب والروائي الكبير: يوسف القعيد، د. حسن عطية، د. وليد سيف.



ومن الفنانين الفنان القدير: عزت العلايلي، والفنانة القديرة: صفية العمري، والفنانة القديرة: هالة صدقي، بحضور د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ود. فتحي عبد الوهاب مدير صندوق التنمية الثقافية، ود. نيفين الكيلاني عميد المعهد العالي للنقد الفني، ويدير الصالون د. أماني فؤاد أستاذ النقد الأدبي بالمعهد.