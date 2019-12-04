قدامكم مهلة شهر .. ننشر كواليس إغلاق قناه TeN

كشف مصدر داخل قناة" ten" الفضائية، أسباب وقف القناة بقرار من الممول الإماراتي.



وأضاف المصدر في تصريحات لصدى البلد، أن المسؤول عن تمويل القناة، ، أبلغ الإدارة إغلاق القناة بسبب ضعف العائدات الإعلانية، فضلًا عن الخسائر الكبيره التي تتكبدها القناة منذ إستحواذه عليها، وأمهل الإدارة الحاليه فرصة شهرا لمحاوله وقف نزيف الخسائر، وتوفير رواتب العاملين بالقناة علي أقل تقدير.



وتابع المصدر، أن إدارة القناة قامت مؤخرًا بتجديد الشكل العام للقناة، وقامت بتصميم لوجوهات وبروموهات جديدة للقناة والبرامج بهدف جذب الإعلانات، ولم تعلن عن أي شىء للعاملين في القناة عن ذلك الأمر، إلا أن فكرة التجديد لم تنجح في جذب المعلنين، وهو ما اضطر المالك لإتخاذ قرار الغلق.



واستكمل المصدر بأن القناة أبلغت الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، بقطع البث عن القناة بنهاية يوم ٣١ ديسمبر الجاري، دون إبلاغ العاملين بها بهذا القرار، وظلت الإدارة متكتمه علي خبر الإغلاق حتي تم تسريبه أمس.



وتأسست قناة “Ten”، في عام 2015، وذلك في علامة تجارية لقناة التحرير التي تأسست عقب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن حكم مصر ، ثم انتقلت ملكيتها لتمويل إماراتي، علمًا بأنه يرأسها الإعلامي عمرو عبد الحميد، ويأتي نشأت الديهي، نائبًا لرئيس المحطة.