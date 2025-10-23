البنك الأهلي يبدأ استعداداته للزمالك في الدوري

بدأ فريق الكرة الأول بنادي البنك الاهلي ، استعداداته للمباراة المقبلة بالدوري أمام الزمالك، والتي تجمع الفريقين في الثامنة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

وحرص أيمن الرمادي المدير الفني للبنك الأهلي على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات لمنحهم بعض التعليمات الفنية، واشتمل التدريب على تقسيمة قوية بين اللاعبين، إلى جانب التدريبات البدنية.

وكان البنك الاهلي قد حقق فوزاً كبيراً في الجولة الماضية أمام الجونة، بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 10 مباريات فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو البنك الأهلي 10 أهداف واهتزت شباكهم بخمسة أهداف أخرى.