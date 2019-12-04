ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس مصر.. 15 دقيقة القائم يحرم الزمالك من هدف التقدم في مرمى الشرقية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:55 م
الزمالك والشرقية
الزمالك والشرقية
Advertisements
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 15 دقيقة من الشوط الأول من مباراة الزمالك والشرقية بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر. 

بدأ اللقاء ساخناً من ناحية الزمالك، وفي الدقيقة الثانية سدّد طارق حامد تسديدة صاروخية ولكن تمكن محمد عبد المنعم، حارس مرمى الشرقية من التصدي لها ببراعة. 

وردّ الشرقية بهجمة منظمة من الجبهة اليسرى من ثلاث تمريرات، وصل بها إلى مرمى الزمالك ولكن لاعب الجبهة اليمنى لم يستفد من الكرة وخرجت إلى ركلة مرمى ومرّت بسلام على شباك محمد أبو جبل.

واستمر الشرقية في الاستحواذ على الكرة بشكل مميز، في منتصف ملعب الزمالك، وظهر لاعبو الشرقية بضغط مُتقدم شكل توترًا على لاعبي الزمالك. 

وحرم القائم الأيسر عبد الله جمعة من تسديدة رائعة في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد أن راوغ "جمعة" دفاعات الشرقية وسدّد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بالقائم ومرّت بسلام على محمد عبد المنعم "مشمش" حارس الشرقية.

ودخل الزمالك بالتشكيل التالي: 
محمد ابو جبل في حراسة المرمي 
عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما في خط الوسط
عمر السعيد فى خط الهجوم

بينما دخل الشرقية بهذا التشكيل:
حراسة المرمى: محمد عبد المنعم.
خط الدفاع: سيد مدبولي - حسن ماريو - عبد الله الشناف - محمود صلاح- أحمد صقر.
خط الوسط : فرج كمال - حامد فيصل - علي الجنايني -محمد تريكة.
خط الهجوم: محمود عبد الواحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصفيات أمم أفريقيا.. بعد مرور 60 دقيقة الشحات يخرج بديلًا وهدوء بين مصر وكينيا

الطريق إلى طوكيو .. ضغط مصري متواصل على جنوب أفريقيا في أول 15 دقيقة

حلم طوكيو 2020.. تعادل سلبي حتى الدقيقة 30 من مواجهة مصر وجنوب أفريقيا

حلم طوكيو 2020 .. شوط أول سلبي بين منتخبي مصر وجنوب إفريقيا

مصر تتأهل لـ أوليمبياد طوكيو بعد الفوز 3-0 على جنوب أفريقيا ..فيديو

ميتشو يعلن قائمة الزمالك المسافرة إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي

ترشيحاتنا

مزقها بـ 14 طعنة وسرق 20 جنيها.. إحالة قاتل محفظة القرآن بـ إمبابة للجنايات.. صور

رئيس النادى يعلن موقفه بصراحة.. ضغوط كبيرة على أمير مرتضى للرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي بـ 2019

خطر حقيقي.. مسئولون أمريكيون يحذرون من عدوان إيراني قريب

شاهد | تفاصيل استقبال مرتضى منصور لـ باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الجديد

صدق أو لا تصدق | قطة وراء إصابة 63 طالبة بالاختناق في مدرسة بالدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو موسى يقدم واجب العزاء فى وفاة شعبان عبد الرحيم .. صور

قفطان مغربي.. ديانا حداد تتألق في احتفالات اليوم الوطني للإمارات

هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا البطاطس وكاتشب و شاي بالتوابل