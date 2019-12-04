كأس مصر.. 15 دقيقة القائم يحرم الزمالك من هدف التقدم في مرمى الشرقية

انتهت أحداث 15 دقيقة من الشوط الأول من مباراة الزمالك والشرقية بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.





بدأ اللقاء ساخناً من ناحية الزمالك، وفي الدقيقة الثانية سدّد طارق حامد تسديدة صاروخية ولكن تمكن محمد عبد المنعم، حارس مرمى الشرقية من التصدي لها ببراعة.





وردّ الشرقية بهجمة منظمة من الجبهة اليسرى من ثلاث تمريرات، وصل بها إلى مرمى الزمالك ولكن لاعب الجبهة اليمنى لم يستفد من الكرة وخرجت إلى ركلة مرمى ومرّت بسلام على شباك محمد أبو جبل.





واستمر الشرقية في الاستحواذ على الكرة بشكل مميز، في منتصف ملعب الزمالك، وظهر لاعبو الشرقية بضغط مُتقدم شكل توترًا على لاعبي الزمالك.





وحرم القائم الأيسر عبد الله جمعة من تسديدة رائعة في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد أن راوغ "جمعة" دفاعات الشرقية وسدّد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بالقائم ومرّت بسلام على محمد عبد المنعم "مشمش" حارس الشرقية.





ودخل الزمالك بالتشكيل التالي:

محمد ابو جبل في حراسة المرمي

عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما في خط الوسط

عمر السعيد فى خط الهجوم





بينما دخل الشرقية بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: محمد عبد المنعم.

خط الدفاع: سيد مدبولي - حسن ماريو - عبد الله الشناف - محمود صلاح- أحمد صقر.

خط الوسط : فرج كمال - حامد فيصل - علي الجنايني -محمد تريكة.