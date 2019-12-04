كأس مصر.. بن شرقي يسجل الهدف الأول لـ الزمالك في مرمى الشرقية

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الأول، في شباك الشرقية، بالمباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.



وسجل أشرف بن شرقي، الهدف عن طريق متابعة مميزة للكرة، بعد أن ارتدت من القائم الأيسر، من تسديدة عمر السعيد.



ومرر يوسف أوباما كرة رائعة لصالح عمر السعيد الذي سددها قوية، ارتطمت بالعارضة وعادت الى أشرف بن شرقي الذي سدد الكرة ببراعة، وأسكنها الشباك في الدقيقة 24 من عمر المباراة.



ودخل الزمالك، المباراة، بالتشكيل التالي:



محمد ابو جبل في حراسة المرمي

عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما في خط الوسط

عمر السعيد فى خط الهجوم



بينما دخل الشرقية بهذا التشكيل:



حراسة المرمى: محمد عبد المنعم.

خط الدفاع: سيد مدبولي - حسن ماريو - عبد الله الشناف - محمود صلاح- أحمد صقر.

خط الوسط : فرج كمال - حامد فيصل - علي الجنايني -محمد تريكة.

خط الهجوم: محمود عبد الواحد.



