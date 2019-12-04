ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس مصر.. بن شرقي يسجل الهدف الأول لـ الزمالك في مرمى الشرقية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:00 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
Advertisements
عمرو ابوبكر
سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الأول، في شباك الشرقية، بالمباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وسجل أشرف بن شرقي، الهدف عن طريق متابعة مميزة للكرة، بعد أن ارتدت من القائم الأيسر، من تسديدة عمر السعيد.

ومرر يوسف أوباما كرة رائعة لصالح عمر السعيد الذي سددها قوية، ارتطمت بالعارضة وعادت الى أشرف بن شرقي الذي سدد الكرة ببراعة، وأسكنها الشباك في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

ودخل الزمالك، المباراة، بالتشكيل التالي:

محمد ابو جبل في حراسة المرمي
عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما في خط الوسط
عمر السعيد فى خط الهجوم

بينما دخل الشرقية بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: محمد عبد المنعم.
خط الدفاع: سيد مدبولي - حسن ماريو - عبد الله الشناف - محمود صلاح- أحمد صقر.
خط الوسط : فرج كمال - حامد فيصل - علي الجنايني -محمد تريكة.
خط الهجوم: محمود عبد الواحد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يواجه إنبي في الدوري الممتاز وعينه على الصدارة

5 أسماء قوية.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة إنبي بالدوري اليوم

ميتشو يعلن قائمة الزمالك المسافرة إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي

شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي

رسميا.. الزمالك يواجه مازيمبي بـ ساسي وبن شرقي وأناجم ومصطفى محمد

ميتشو يستبعد 4 لاعبين من تشكيل الزمالك أمام مازيمبى.. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

الأهلي يحصل على استاد السلام حق انتفاع لمدة 25 سنة

حمدي النقاز يكشف كواليس أزمته مع نادي الزمالك

هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا البطاطس وكاتشب و شاي بالتوابل

خطر حقيقي.. مسئولون أمريكيون يحذرون من عدوان إيراني قريب

أول ظهور لـ كارتيرون.. مفاجآت فى تشكيل الزمالك لمباراة الشرقية بـ كأس مصر

تعليق صادم من شيرين رضا على ظهورها في كليب مع عمرو دياب | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو موسى يقدم واجب العزاء فى وفاة شعبان عبد الرحيم .. صور

قفطان مغربي.. ديانا حداد تتألق في احتفالات اليوم الوطني للإمارات

هنتعشى ايه النهاردة .. بيتزا البطاطس وكاتشب و شاي بالتوابل