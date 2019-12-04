إصابة سيدتين و3 أطفال بتسمم غذائي في بني سويف

أصيبت سيدتان و3 أطفال شقيقات، بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى ببني سويف، بإشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم "طعام منزلي فاسد" وجرى نقلهم لمستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللازم.





وقال مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، إنه وصل لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي، سيدتان و3 أطفال، جميعهم من قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى، مصابون بإشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم "طعام منزلي فاسد".





وأضاف المصدر، أن المصابات هن: "بسمة ج.ج" 25 سنة، و"إيناس ع.ص" 25 سنة، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال شقيقات، هن "مروة م.ر" 6 سنوات، وشقيقتيها "ريهام ـ 4 سنوات" و"رحمة ـ سنتين" وتم إجراء الإسعافات الأولية لهن.



