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حوادث

مبيد حشري وعامل وراء اختناق طالبات بمدرسة فى الدقهلية| تفاصيل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:48 م
اسعاف
اسعاف
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كشفت الاجهزة الامنية غموض اصابة عدد من الطالبات باحدى المدارس الثانوية الفنية بمركز شربين محافظة الدقهلية، حيث تبين من التحريات والتحقيقات قيام عامل بالمدرسة المشار إليها بإستخدام مبيد حشرى مخلوط ببعض المواد الكيميائية المطهرة بقصد التطهير نتيجة وجود حيوان نافق داخل المدرسة مما أدى إلى حدوث بعض حالات إختناق بين الطالبات بالمدرسة واللاتي تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج وخروجهن من المستشفى عقب تحسن حالاتهن، وإتخاذ الإجراءات القانونية وضبط العامل المتسبب فى الواقعة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا اليوم الاربعاء يفيد بورود اشارة لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول 6 طالبات من المدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة شربين ادعاء اختناق وصعوبة في التنفس.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الطالبات هن " ميادة محمد فؤاد ١٦ عاما من قرية اللوزي وندا صابر حشيش ١٦ عاما من قرية ام الرزق وندا أحمد أنيس البنا ١٦ عاما من قرية محلة انجاق ومريم شمس محمد ١٦ عاما من قرية الشناوي ومنى حامد العراقي ١٦ عاما من قرية اللوزي الجديد ومني الشربيني سعدة ١٦ عاما من قرية الدبوسي.

وبالكشف الطبى عليهن تبين أنهن يعانين من صعوبة في التنفس واختناق نتيجة استنشاق مادة دهان مستخدمة في طلاء مواد وخامات بالمدرسة فيما استقبلت المستشفى عقب ذلك ١٦ طالبه اخرى مصابات بنفس الاعراض جار حصر اسمائهن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه بالواقعه لمباشرة التحقيق وجرى عمل الإسعافات الأولية لهن وجميع الحالات مستقرة.

ومن ناحية اخرى اكد الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية له أن عدد الطالبات المصابات باختناق وصعوبة في التنفس بمدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة شربين وصل الى ٢٢ حالة.

واضاف " وكيل الوزارة " ان المستشفى استقبل اليوم الاربعاء ٦ طالبات مصابات ثم جرى استقبال ١٦ طالبة اخرى مصابات بنفس الاعراض وتم تقديم الاسعافات الاولية لهن وحالاتهن الان مستقرة.

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